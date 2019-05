Missglückter Besuch beim Papst: Ein Pilger landet in der falschen Stadt.

Rom l Tiberbrücke? Vatikan-Kuppel? Das sah hier zwar alles gar nicht nach Rom aus - doch das Navi war sich ganz sicher. Ein in Newcastle (Großbritannien) lebender Italiener (81) hatte sich mit seinem Jaguar aufgemacht, um den Papst zu besuchen. Einmal im Leben wollte er den Heiligen Vater live sehen ... Sie haben das Ziel erreicht, sagte die Stimme aus dem Navi. Und auch auf dem Ortsschild stand: Rom. Doch die Stadtsilhouette hatte irgendwie so gar nichts mit dem zu tun, was der Senior so aus dem Fernsehen kannte.Dazu stieg er aus dem Auto aus, um Ortsschild und -silhouette eingehender zu studieren. Dabei vergaß der Pilger-Opa die Handbremse. Jaguar rollte los, riss Rentner zu Boden und das Ortsschild um. Rettungswagen, Klinik – vermutlich aber keine schlimmeren Verletzungen.

Dieses Rom liegt übrigens in Nordrhein-Westfalen, 1400 Kilometer weiter nördlich als die italienische Hauptstadt. Nicht so schlimm, dann klappt es sicher beim nächsten Versuch. Alle Wege führen nach Rom, manche sogar in das richtige.