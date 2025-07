In Oebisfelde brennt es an gleich mehreren Orten. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Eine Brandnacht, die viele Fragen aufwirft.

Von weitem ist der Brand an der Friedrich-Engels-Straße in Oebisfelde zu sehen.

Oebisfelde. - Eine dramatische Brandserie hielt in der Nacht zum Montag Feuerwehr und Polizei in Oebisfelde in Atem. Lesen sie dazu Mit Video: Feuer-Drama in Haldensleben - Wohnhaus an der Burgstraße brennt