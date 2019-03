Cristiano Ronaldo ist nicht nur ein Fußballstar, sondern auch Geschäftsmann. Sein jüngstes Projekt: Menschen mit Haarausfall helfen.

Madrid (dpa) l Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo kehrt nach Madrid zurück – aber nicht als Torjäger bei Rekordmeister Real, sondern als Klinikchef. Der Portugiese mit der stets perfekt gestylten Frisur hat in der spanischen Hauptstadt ein Zentrum für Haartransplantationen eröffnet, wie spanische Medien am Dienstag berichteten. Es handelt sich um das neueste Unternehmen im seit Jahren wachsenden „CR7“-Imperium, wie die Marke des 34-Jährigen in Anlehnung an seine Trikotnummer heißt.

Ronaldo halte 50 Prozent an der „Insparya Global Hair Medical Clinic S.L.“, die monatlich rund 550 Eingriffe an kahlen Köpfen vornehmen solle. Eine Behandlung werde etwa sechs Stunden dauern. Das Zentrum sei mit der neuesten Technologie und Designermöbeln ausgestattet, schrieb das Blatt „La Voz de Galicia“ – und fügte mit Blick auf die Bestrebungen des Stürmers als Geschäftsmann hinzu: „Cristiano Ronaldo ist unersättlich.“

Ronaldo besitzt auch Hotelkette

So ist der Fußballer nicht nur in punkto Mode und Parfüms aktiv, sondern ist auch stolzer Besitzer einer „CR7“-Hotelkette. Häuser in Portugal und auf Ronaldos Geburtsinsel Madeira gibt es bereits, weitere Eröffnungen sind in den nächsten Jahren in Madrid, New York, Marrakesch und Paris geplant.

Anlässlich seines Klinik-Projekts betonte Ronaldo, der seit vergangenem Jahr bei Juventus Turin unter Vertrag steht: „Dies ist ein einzigartiges Projekt. Alopezie (Haarausfall) ist ein sehr großes Problem, und wir möchten das Selbstwertgefühl der Menschen verbessern, denn jedem ist ja sein Image wichtig.“ Er fügte hinzu: „Ich bin ein gutes Beispiel dafür, obwohl ich denke, dass ich nie dieses Problem (Haarausfall) haben werde.“ Wenn alles nach Plan läuft, soll das Haartransplantations-Projekt in den nächsten Jahren auch in andere Länder expandieren.

Versöhnliche Töne schlug Ronaldo nach seinem Wechsel in die italienische Serie A auch zum Thema Madrid und Spanien an: „Madrid hat mir viel gegeben, nicht nur als Stadt, sondern auch, was mein Privatleben betrifft: Meine Lebensgefährtin, die Spanierin ist, meine Kinder, die in Spanien geboren sind, und alles, was ich mit Real Madrid gewonnen habe“, sagte CR7.