Möckern. - Vor mehr als einem Jahr stellten Jugendliche der Gemeinschaftsschule am Park in Möckern ihre Ideen eines Jugendclubs vor. Nun nimmt dieser endlich - zumindest langsam - Gestalt an. Dennoch heißt es weiter warten, trotz bereit stehenden Geldes für die Sanierung der Räume in der ehemaligen Grundschule.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.