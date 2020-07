Ein Polizeifahrzeug der New Yorker Polizei parkt in der East Houston Street 265. Eine wohl mit einer elektrischen Säge zerstückelte Leiche ist in einer Wohnung in New York entdeckt worden. Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa

In New York City ist der Gründer eines Start-ups zerstückelt in seiner Wohnung gefunden worden.

New York (tn) l Ein grausiges Verbrechen erschüttert das sonst so schillernde New York City. Am Dienstag wurde dort im Luxusviertel Lower East Side eine zerstückelte Leiche gefunden. Wie die New York Times berichtet, soll es sich dabei um den CEO eines Start-up-Unternehmens handeln. Der 33-Jährige sei zerstückelt in seiner Wohnung gefunden worden. Neben diversen Körperteilen wurde auch der bereits abgetrennte Kopf gefunden. An einer Steckdose soll noch eine Kettensäge angeschlossen gewesen sein. Rings um den Körper habe man Plastiktüten gefunden, mit denen wohl die Körperteile beseitigt werden sollten. Nach Polizeiangaben hat die Schwester des Opfers den Fund gemacht, da er sich selber schon längere Zeit nicht mehr gemeldet habe. Das New York Police Departement (NYPD) ermittelt nun wegen Mordes. Der Unternehmer sei zuletzt von einer Aufzugskamera am Montagabend gefilmt worden. Nach Medienberichten soll das Start-up „Gokada" ein Motorrad-Lieferservice mit Sitz in Nigeria sein. Das Unternehmen bestätigte bereits kurze Zeit später den Tod des Firmenchefs.

