Bei dem Absturz der Passagiermaschine in einem Wohngebiet in Pakistan sind 97 der 99 Insassen ums Leben gekommen.

Islamabad (dpa) l Die Zahl der Opfer bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Provinz Sindh am Samstag. Zwei Menschen hätten den Absturz überlebt. Am Freitag war zunächst von drei Überlebenden die Rede, weil fälschlicherweise eine verletzte Anwohnerin des Absturzortes zu den Passagieren gezählt wurde.

Die Rettungsarbeiten dauerten nach dem Absturz in der Nähe des Flughafens von Karatschi in den frühen Morgenstunden an. Kurz vor dem Absturz habe der Pilot dem Tower technische Probleme der Maschine gemeldet, sagte PIA-Chef Arshad Malik am Freitag. Funksprüche deuteten auf ein Versagen eines Triebwerks der Maschine hin. Augenzeugen berichteten lokalen Fernsehsendern, dass sie das Flugzeug um den Flughafen kreisen sahen, bevor es in dem Wohngebiet abstürzte.