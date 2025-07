Für die Kunden war das Aus von Matthias Pütsch und seinem Lotto-Laden ein herber Schlag. Nun tritt eine Magdeburger Unternehmerin das schwere Erbe in Biederitz an.

Nachfolgerin zieht in Lotto-Laden von „Pool-Papst“ Pütsch in Biederitz ein

Biederitz. Trotz der emotionalen Vorgeschichte kann sich Biederitz auf das Angebot einer Magdeburger Unternehmerin freuen. Laut einer Umfrage wird das dringend gebraucht. Doch die Plätze sind rar.

Die Wunschliste für neue Geschäfte in der Einheitsgemeinde Biederitz ist lang. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Umfrage des Gerwischer Heimatvereins. Demnach bestehe der Bedarf nach einem neuen Bäcker, einer Post-Filiale, Ärzten, Kosmetik-Angeboten und eben einer Fußpflege.

Aus ihrer Lokalität in Magdeburg wird Podologin Nicole Jörger am 10. Juli ausziehen und den Neuanfang in ihrer Wahlheimat Biederitz angehen. Foto: Willy Weyhrauch

Podologin verlässt Magdeburg und zieht mit Geschäft nach Biederitz

Gerade bei Letzterem kann die seit etwa 25 Jahren in Biederitz wohnhafte Nicole Jörger nun Abhilfe schaffen. Die Podologin verlässt ihr Geschäft in Magdeburg und bezieht die ehemaligen Räumlichkeiten der Biederitzer Pool-Ikone.

„Den Startschuss für meinen Umzug nach Biederitz hat Corinna Heine vom Friedhofsverein gegeben“, so die medizinische Fußpflegerin, „die hatte mich nach dem Aus von Matthias Pütsch von der Idee begeistern wollen.“ Doch eine Option war das für die ehemalige Pharmareferentin zunächst nicht.

Erst über die darauffolgende Zeit, einige Überlegungen und Gespräche später, nahm das vorläufige Hirngespinst fortlaufend Gestalt an. „Es ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.“ Schlussendlich kündigte sie im Februar ein paar Tage vor Ablauffrist in Magdeburg und war nach der Besichtigung in der Karl-Marx-Straße überzeugt.

"Ich komme so sozusagen zurück nach Hause." Nicole Jörger, neue Podologin in Biederitz

„Die Gewerbefläche passte, die Zusammenarbeit mit den Vermietern auch – es war ein perfektes Gesamtpaket.“ Ihr Umzug erfolgt nun am 10. Juli, erster „Arbeitstag“ ist am 29. Juli. Als Wahl-Biederitzerin „komme ich sozusagen zurück nach Hause“.

Nachdem die Tinte unter dem neuen Vertrag getrocknet war und eine Woche später das Brückenproblem in Magdeburg aufploppte, war sie sich ihrer richtigen Entscheidung gewiss.

In die Schiene als Podologin ist die bald 52-Jährige über ihre Schwiegereltern gerutscht – die selbst als medizinische Fußpfleger tätig waren. „Mit Mitte 20 wäre das noch nichts für mich gewesen, heute liebe ich meinen Job.“

Nach der zweijährigen Ausbildung macht sich die damals 45-Jährige selbstständig und will es seitdem auch nicht mehr missen: „Obwohl ich als Pharmareferentin angestellt war, war ich auch immer alleine unterwegs. Angestellt sein könnte ich heute nicht mehr.“

Besonders der direkte Kontakt ist dabei ihr Steckenpferd. „Ich habe mit jedem Kunden eine Geschichte. Wenn sie dann nach sechs Wochen wiederkehren, freut man sich auf Neuigkeiten und strickt die persönliche Geschichte weiter.“

Trotz Kunden aus Magdeburg hat Unternehmerin in Biederitz noch Kapazität für Neukunden

Ihre Dienstleistung bietet sie sowohl auf Rezept als auch für Selbstzahler an – letztere zahlen in Summe 47 Euro. Über Instagram oder Facebook ist sie nicht zu finden, „ich bin da eher oldschool über das Telefon.“ Ab sofort können Termine über die 016093846670 bei ihr gebucht werden.

„Im Schnitt kommen die Kunden alle sechs Wochen für ungefähr 40 Minuten, manche auch alle acht.“ Zwar bringe sie bereits einen gewissen Kundenstamm aus Magdeburg mit, für ein paar Neuanmeldungen sei aber noch Platz. Glaubt man der Umfrage des Gerwischer Heimatvereins, steht der viel nachgefragten Podologie von Nicole Jörger eine blühende Zukunft bevor.

Und allein als Neuankömmling ist sie in der Karl-Marx-Straße auch nicht. Mitte Juli eröffnet gegenüber die Post von Miriam Hoppe, die nach dem vielen hin und her in Biederitz der Einheitsgemeinde wieder eine Post-Filiale mit angegliedertem Café bescheren wird.