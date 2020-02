Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass Heidi Klum von Tom Kaulitz geschwängert wurde. Das ehemalige Topmodel hat sich nun dazu geäußert.

Coasta Rica (tn) l Bei tropischen Temperaturen ist Heidi Klum aktuell mit ihren Top Models in Costa Rica unterwegs um die besten Schnappschüsse für Gemanys Next Topmodel einzufangen. Doch eine Frage schwebt bereits seit Folge 1 im Raum: "Ist Heidi Klum etwa schwanger von Tom Kaulitz?"

In der Folge zuvor hatte ihr Topmodel-Kandidatin Charlotte die Tarotkarten gelegt und Klum Babyglück im Jahr 2020 prophezeit. Gegenüber Starfotograf Rankin äußerte sie sich dann vor laufender Kamera. "It's not gonna happen!" (z.dt. "Es wird nicht passieren!"). "Der Backofen ist zu!", fügte die 46-Jährige noch hinzu.

Das scheint aber auch in Ordnung zu sein, denn das ehemalige Topmodel hat bereits vier Kinder.