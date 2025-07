Dedeleben. - Wer dieser Tag den Friedhöfen in Dedeleben und dessen Ortsteil Westerburg einen Besuch abstattet, hat dabei nun wieder die Möglichkeit, sich auch einmal auszuruhen, den müden Knochen eine Pause zu gönnen und kurz zu verweilen.

Möglich gemacht haben das die Ortschaftsratsmitglieder um Ortsbürgermeister Ricardo Dunker (parteilos). „Wir haben schon im vergangenen Jahr von unserem jährlichen Ortsbudget vier neue Bänke für den Ort gekauft“, erklärt er. „Die stehen in der Kirchstraße an der Bushaltestelle, an der Bachbrücke, am Sömmeringweg und in der Bahnhofstraße, wo das Sparkassenauto hält.“

Idee aus dem vorigen Jahr wird fortgesetzt

Und weil diese Idee auf positive Resonanz gestoßen und die Bänke gut angenommen worden seien, habe man überlegt, das Projekt auch in diesem Jahr fortzusetzen. „Wir sind dann, nachdem wir das im Ortschaftsrat beschlossen hatten, ein bisschen durch Dedeleben und Westerburg gefahren und haben geguckt, wo Bänke sinnvoll und notwendig wären“, so Dunker weiter. „Dabei haben wir mit Erschrecken festgestellt, wie es auf den Friedhöfen aussieht. Die Bänke auf dem Westerburger sind zum Beispiel uralt, die müssen noch aus Zeiten vor dem Krieg sein.“

Also wurden - zu Preis von je gut 600 Euro - vier pulverbeschichtete Metall-Bänke angeschafft und verteilt. „Eine steht vor der Trauerhalle an der Westerburg, eine auf dem dortigen Friedhof und zwei auf dem Dedeleber Friedhof“, zählt er auf. „Auf dem Dedeleber standen zwei ganz schäbige mit durchgefaulten Brettern - das war eine Zumutung.“ Auf dem Westerburger Friedhof habe man außerdem eine Möglichkeit geschaffen, Gießkannen und Harken aufzuhängen - das habe es bis dato auch nicht gegeben.

Für das diesjährige Budget gebe es noch keine Pläne, darüber werde in der nächsten Sitzung nach der Sommerpause beraten.