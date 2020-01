Fotos und Videos des Zoos heizen seit Monaten das Interesse an Panda-Zwillingen an. Ab Donnerstag werden die Kleinen den Besuchern gezeigt.

Berlin (dpa) l Vor ihrem ersten Ausflug vor Zoo-Besuchern am Donnerstag haben die Berliner Panda-Zwillinge die Generalprobe gemeistert. Vor Journalisten legten die rund fünf Monate alten Brüder Meng Xiang und Meng Yuan am Mittwoch erste Klettereinlagen hin, fielen dabei aber auch immer wieder um. Ansonsten zeigten sie sich sehr verspielt und rauften auch miteinander. Bisher wuchsen die Kleinen hinter den Zoo-Kulissen auf. Für den Auftritt vor Publikum war Voraussetzung, dass sie ihrer Mutter Meng Meng folgen können.

Kleine Kletterstationen aus Holz und Steinen

Das ist jetzt offensichtlich der Fall: Pit und Paule, wie die Pfleger sie rufen, nahmen die Innenanlage in Beschlag – eine Art Panda-Wohnzimmer hinter Glas. Auf die Außenanlage geht es vorerst nicht. Drinnen hat der Zoo für den Nachwuchs zwischen Bergen von Bambus kleinere Kletterstationen aus Holz und Steinen bereitgestellt. Damit sich die Jungen ihre Tatzen nicht klemmen, wurden vorab mögliche Verletzungsrisiken beseitigt. Aber ohnehin wacht Meng Meng über ihren ersten Nachwuchs: Kletterten die Kleinen zu hoch, packte sie sie immer wieder mit der Schnauze und zog sie runter.

Ab Donnerstag stellt sich der Zoo wegen der Kleinen auf mehr Andrang als üblich ein – Schätzungen zu Besucherzahlen wurden vorab aber nicht abgegeben. Es sollen mehr Kassen besetzt werden, damit die Menschen nicht so lange anstehen müssen. Sicherheitspersonal soll Stau am Pandagehege vorbeugen – Sicht hat man nur von einem recht kleinen Bereich aus. Klopfen an den Scheiben und Fotografieren mit Blitzlicht sind zum Beispiel nicht erlaubt.

Trotz Kameras tiefenentspannt

"Natürlich ist es für die beiden jetzt erst mal eine neue Situation", sagte der unter anderem für die Pandas zuständige Tierpfleger Corvin Schmohl. Die Jungen seien aber vorab eingewöhnt worden und nun trotz vieler Kameras "tiefentspannt". Pit, der Erstgeborene, sei noch etwas träger als Paule – der Jüngere sei deutlich mobiler und animiere regelrecht seinen Bruder und die Mutter zum Spielen.

Mit der Wahl der kurzen, einprägsamen Spitznamen Pit und Paule seien die Pfleger einer kleinen Berliner Tradition gefolgt, so Schmohl – er erinnerte an frühere Zoo-Lieblinge wie Gorilla Bobby und Nilpferd Knautschke. Wer die chinesischen Namen bevorzugt: Der Nachwuchs wird Möng Jüan und Möng Schiang ausgesprochen, was erfüllter und ersehnter Traum bedeutet.

Der erste deutsche Panda-Nachwuchs

Die Zwillinge sind der erste Panda-Nachwuchs in einem deutschen Zoo. Frühere Zuchtversuche mit anderen Pandapaaren in Berlin waren erfolglos geblieben. Die Elterntiere Meng Meng und Jiao Qing leben seit 2017 in Berlin. Der Vater ist an der Aufzucht der Jungen nicht beteiligt und hat ein separates Gehege auf der gleichen Anlage.

Die seltenen Bären sind Leihgaben Chinas. Der Zoo bezahlt dafür eine jährliche Leihgebühr von einer Million US-Dollar, die Summe fließt den Angaben zufolge komplett in den Artenschutz. Ob auch für die Zwillinge, die laut Vertrag ebenfalls Eigentum Chinas sind, Dollars fällig werden, verrät der Zoo nicht.