Mit einer Modelleisenbahn wollen die Macher bei Bispingen Besucher in die Region locken. Die neue Rekord Landschaft ist fast fertig.

Bispingen (dpa) l Die laut Machern größte Modellbahnanlage der Welt gibt es ab Anfang April in Niedersachsen. Sie soll am 3. April unter der Indoor-Skihalle Snow Dome bei Bispingen in der Lüneburger Heide eröffnen. Geplant sind bis zu 50 Themenwelten. Insgesamt sollen 500 Züge auf zunächst 20 Kilometern Gleisstrecke fahren.

Die Anlage entsteht auf 12.000 Quadratmetern unter dem auf Stelzen stehenden Teil der Skihalle an der A7 zwischen Hamburg und Hannover. Zurzeit ist noch das Miniatur Wunderland in Hamburg laut Guinness-Buch der Rekorde die größte Modelleisenbahn weltweit.

Mehr als 15.700 Meter Gleise sind dort verlegt. Umgerechnet ergäbe das bei der verwendeten Spurweite H0 1367,21 Kilometer "echte Gleise", rechnen die Betreiber vor. "Wir werden die größte maßstabsübergreifende Bahn bleiben", sagte Gründer und Geschäftsführer Frederik Braun. "Am Ende dürfte es zwei Weltrekorde geben, einmal für H0 und einmal für G."

In Bispingen nämlich soll anders als in Hamburg statt der klassischen Spurweite H0 im Maßstab 1:87 eine mehr als doppelt so breite Spurweite genutzt werden.