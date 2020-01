Sonja Zietlow und Daniel Hartwig, Moderatoren, stehen nach der RTL-Show «Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!» in Hürth. Foto: Marius Becker/dpa

Ist das Dschungelcamp 2020 in Australien durch die massiven Brände gefährdet? Wir haben bei RTL nachgefragt.

Magdeburg/Köln l Jedes Jahr im Januar zieht der Sender RTL mit großem Produktionsstab nach Australien. Direkt aus dem Busch wird das „Dschungelcamp“ gesendet. Der Start für 2020 ist für den kommenden Freitag geplant.

Wackelt der Termin wegen der Brände?, fragte die Volksstimme in der Kölner RTL-Zentrale nach. Ein Sprecher gab Entwarnung: „Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können. Die Show wird ab dem 10. Januar daher wie geplant stattfinden können.“