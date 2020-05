Ein völlig zerstörter PKW liegt nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Frankfurter Stadtteil Nied neben den Gleisen. Bei dem Zusammenstoß mit einem Zug der Hessischen Landesbahn wurde eine Fußgängerin getötet. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Ein Zug rammte aus bislang unbekannten Gründen an einem Bahnübergang ein Auto, eine Person auf einem Fahrrad sowie eine Fußgängerin, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Foto: Boris Roessler/dpa

Bei einem tragischen Unfall in Frankfurt ist ein junge Mädchen ums Leben gekommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Frankfurt/Main (dpa) l Nach einem schweren Unfall wegen einer geöffneten Bahnschranke in Frankfurt-Nied mit einer tödlich verletzten 16-Jährigen gehen die Ermittlungen am Freitag weiter. "Heute Morgen werden die Ermittler der Bundespolizei die Unfallstelle anschauen und Befragungen von Zeugen sowie technische Überprüfungen durchführen, um festzustellen, warum die Schranke offen war", erklärte Ralf Ströher, Sprecher der Bundespolizei Frankfurt, am frühen Morgen. Die Unfallstelle sei weiterhin gesperrt.

Eine geöffnete Schranke an einem Bahnübergang hatte in Frankfurt-Nied der 16 Jahre alten Fußgängerin das Leben gekostet. Der Lokführer einer Regionalbahn leitete am Donnerstagabend eine Notbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß mit einem Auto, einem Radfahrer und der Fußgängerin nicht mehr verhindern, wie die Bundespolizei mitteilte. Die 50 Jahre alte Autofahrerin und der 52 Jahre alte Radfahrer wurden schwer verletzt.