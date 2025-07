Wenn das Thermometer Werte über 30 Grad anzeigt, fällt die Konzentration meistens schwer. Das gilt erst recht in der Schule. Einfach nach Hause gehen dürfen Schülerinnen und Schüler aber nicht.

In Berlins Schulen werden nicht automatisch ab einer bestimmten Temperatur die Stühle hochgestellt und hitzefrei gegeben. (Symbolbild)

Berlin - Ob es in Berliner Schulen Hitzefrei gibt, entscheidet nicht das Thermometer, sondern die Schulleitung. Egal, ob die Temperaturen auf 28 oder 33 Grad steigen, Schülerinnen und Schüler werden dann nicht automatisch nach Hause geschickt. Denn Schule ist Pflicht, argumentiert die Bildungsverwaltung.

„Und der Ausfall oder das Versäumen von Unterricht muss die Ausnahme sein.“ Darum gebe es kein Hitzefrei ab einer bestimmten Temperatur mehr. „Bei großer Hitze können sich Schulen für verkürzte Unterrichtsstunden entscheiden“, erläuterte ein Sprecher der Bildungsverwaltung.

„Nur wenn das nicht möglich ist, kann der Unterricht nach Entscheidung der Schulleitung ausnahmsweise ausfallen.“ Auch an sehr heißen Tagen soll das Betreuungsangebot an Schulen dagegen nicht eingeschränkt werden. Das gilt auch für das übliche Angebot fürs Mittagessen, so die Bildungsverwaltung.