In Erfurt kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer jungen Mutter mit Kind. Symbolfoto: Anja Guse

In Erfurt kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer jungen Mutter mit Kind.

Erfurt (dpa) l Beim Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin mit Kinderwagen ist ein drei Monate altes Baby in Erfurt verletzt worden. Der 19-Jährige sei unerlaubterweise mit dem Fahrrad in einer Fußgängerzone im Stadtzentrum unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Dort sei er am Dienstag mit seinem Rad mit der 24-jährigen Mutter zusammengestoßen. Das drei Monate alte Kind der Frau stürzte daraufhin aus etwa einem Meter Höhe aus dem Kinderwagen. Das Baby wurde verletzt, wie schwer war aber zunächst unklar.