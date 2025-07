An der Finne - Ein 72-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Spielturm auf einem Kinderspielplatz geprallt - und wenig später gestorben. Der Vorfall passierte in der Gemeinde An der Finne im Burgenlandkreis. Kinder seien zum Unfallzeitpunkt am Nachmittag glücklicherweise nicht auf dem Spielplatz gewesen, hieß es von der Polizei. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Senior bewusstlos, später starb er.

Warum der 72-Jährige im Süden von Sachsen-Anhalt von der Straße abkam und auf den Spielplatz fuhr, ist noch unklar. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei könnte er ein gesundheitliches Problem gehabt haben. Seine 53 Jahre alte Beifahrerin erlitt einen Schock.