Vierzehn Gewinnerinnen und Gewinner von ,,The Voice of Germany", ,,The Voice Kids" und ,,The Voice Senior" singen in der Corona-Krise gemeinsam fuer den guten Zweck. Foto: SAT.1/SAT.1/Richard Hübner/André Kowalski/Claudius Pflug

Ehemalige Kandidaten und Gewinner der The-Voice-Shows singen gemeinsam ein Lied. Die Erlöse werden an die Arche gespendet.

Berlin (dpa) l Starke Stimmen für die Schwächsten der Gesellschaft: 25 ehemalige Kandidaten aus dem Universum der Castingshow "The Voice of Germany" haben den Charity-Song "Niemals alleine" aufgenommen. Unter den Musikern sind die letztjährige Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso, der Influencer Lukas Rieger und Sänger Gil Ofarim. Die Erlöse der Single gehen an die Kinder- und Jugendeinrichtung "Die Arche", wie Sat.1 am Freitag mitteilte.

Das Musikvideo der "The Voice Generations", darunter auch Kandidaten der Ableger für Kinder ("The Voice Kids") und Senioren ("The Voice Senior"), feiert am kommenden Sonntag Premiere. Dann findet ab 20.15 Uhr das Finale der aktuellen "Voice Kids"-Staffel statt.