Das Foto einer Wildtierkamera, das in der Nacht zum 23.10.2019 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen aufgenommen wurde, zeigt einen Braunbären. Bereits seit Juni dieses Jahres und zuletzt am 9. Oktober wurde in Tirol ein Bär nachgewiesen. Doch wo ist das Tier jetzt? Foto: -/Bayerisches Landesamt für Umwelt/dpa