Der Autobauer Toyota ruft weltweit über eine Million Fahrzeuge zurück in die Werkstätten. Foto: dpa

Wegen defekter Airbags hat der Autobauer Toyota weltweit eine Million Fahrzeuge zurückgerufen.

Tokyo (dpa) l Der Autobauer Toyota ruft weltweit über eine Million Fahrzeuge zurück in die Werkstätten. Bei 1,06 Millionen Autos bestehe die Möglichkeit, dass Airbags durch einen Fehler im Airbagsteuergerät deaktiviert oder während der Fahrt ausgelöst würden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Köln mit.

In Deutschland seien voraussichtlich 170.000 Autos betroffen. Es geht um die Modelle Avensis, Corolla und Corolla Verso. Hinzu kommt ein weiterer Rückruf von rund 600.000 Fahrzeugen im Zusammenhang mit Takata-Airbags, sagte eine Konzernsprecherin in Japan.

Toyota muss damit bereits zum dritten Mal in diesem Jahr eine größere Zahl von Fahrzeugen zurückrufen. Schon im Februar und im März hatte es Probleme mit Airbags gegeben.