Ronny Knoblauch geht auf dem Autohof in Paderborn-Mönkeloh zwischen zwei abgestellten LKW hindurch. Der LKW-Fahrer beklagt, dass aufgrund der Beschränkungen wegen der Coronakrise die Sanitäranlagen an Autohöfen und Rastplätzen nicht mehr geöffnet sind. Auch fehle es seiner Meinung nach an Möglichkeiten zur Desinfektion. Foto: dpa