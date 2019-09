Bei der Zustellung von DHL-Paketen kommt es laut Medienberichten momentan zu Verzögerungen. Amazon-Pakete soll es aber nicht betreffen.

Magdeburg (jp) l In einigen Regionen Deutschlands sollen Amazon-Pakete von der DHL bevorzugt zugestellt werden, wie "Die Welt" berichtet. Pakete anderer Absender werden demnach erst später ausgeliefert. Der Postkonzern wolle den wichtigen Großkunden unter gar keinen Umständen verärgern, wie es im Bericht heißt. Grund dafür seien Konflikte nach der Zusammenlegung der Tochterfirma Delivery mit der Post AG.

Um den Bedarf an Zustellern zu stillen, wurde Delivery in DHL integriert. Damit gelten nun auch die besseren Tarifkonditionen von DHL für die neuen Mitarbeiter. Einige Fahrer fordern aber, dass auch die Dienstjahre im Gehalt angerechnet werden. Die zuständige Fachgewerkschaft DVKOM plane nun eine Musterklage gegen den Konzern, so der Bericht.