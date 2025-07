Größer, heller, mehr Platz: Nach viermonatigen Bauarbeiten hat der Rewe-Supermarkt an der B1 in Burg wieder seine Türen geöffnet. Auf 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es zahlreiche Besonderheiten.

Mit vielen Fotos: Supermarkt der Superlative in Burg wieder eröffnet – Rewe bietet zahlreiche Neuerungen

Stefanie und Cornelius Hoffmann aus Burg mit ihren Kindern Matilda und Amelie kurz vor der Eröffnung des Rewe-Supermarktes an der B1.

Burg. - Burg hat wieder einen Supermarkt mehr - und das in bester Lage mit ausreichend Parkplätzen. Cornelius und Stefanie Hoffmann aus der Kreisstadt zählten am Donnerstag zu den ersten Kunden, die den Countdown zur Neueröffnung des Rewe-Marktes an der B1 (Conrad-Tack-Ring) miterleben wollten.