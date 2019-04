Autobauer Porsche lässt bei Halle ein neues Presswerk bauen. Hundert neue Arbeitsplätze entstehen, das Unternehmen investiert Millionen.

Halle l Der Automobilhersteller Porsche wird ein neues Presswerk in Halle bauen lassen. Das Gemeinschaftsprojekt von Porsche und der Schuler AG - ein Hersteller für Pressen aus Göppingen - schafft in der ersten Ausbaustufe neue 100 Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt, wie das Wirtschaftsministerium des Landes m Donnerstagmittag mitteilt. Das neue Werk soll vor den Toren Halles im Gewerbegebiet "Star Park" an der A14 und auf einer Fläche von 13 Hektar entstehen. Ab 2021 sollen dort Karosserieteile gefertigt werden.

Laut eigenen Angaben investiert Porsche mehr als 100 Millionen Euro in den neuen Standort. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsmninisterium fördert das Projekt mit 7,5 Millionen. Baubeginn für das neue Presswerk soll laut Ministerium die zweite Hälfte 2019 sein.

Als möglicher Standort für das Werk kamen im Vorfeld auch die angrenzenden Bundesländer Sachsen und Thüringen in Frage.