Lenovos Thinkpad X1 Fold bietet im aufgeklappten Zustand 13,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Florian Schuh

Das Smartphone aufklappen und ein Tablet in den Händen halten: So funktionieren Faltdisplays bislang in der Welt der Android-Mobilgeräte. Aber geht das auch noch etwas größer?

Las Vegas (dpa/tmn) - Mit dem Thinkpad X1 Fold hat Lenovo jetzt einen Windows-Laptop mit einem faltbaren Display präsentiert. Diese Technologie war bislang Smartphones wie dem Samsung Galaxy Folder oder dem Huawei Mate X vorbehalten. Aufgeklappt hat Lenovos Falt-Rechner ein OLED-Display von 13,3 Zoll im 4:3-Format. Mit einer aufgelegten Tastatur verwandelt es sich zum klassischen Notebook. Vorgestellt wurde das Gerät auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas in den USA (noch bis 10. Januar). Das X1 Fold soll Mitte des Jahres für rund 2500 Dollar (rund 2240 Euro) auf den Markt kommen - zunächst noch mit regulärem Windows 10. Im weiteren Verlauf des Jahres soll das X1 Fold dann aber Windows 10X erhalten, ein speziell für Geräte mit zwei Bildschirmen angepasstes Betriebssystem. Als Referenzgerät für Windows 10X hatte Microsoft im Oktober 2019 das Surface Neo angekündigt - ein Gerät, das zwar keine Falt-Technologie mitbringt, aber aus zwei aufklappbaren 9-Zoll-Displays besteht. Neben Lenovo haben auch Dell, HP und Asus angekündigt, zu den ersten Herstellern gehören zu wollen, die Falt- oder Dual-Display-Geräte für Windows 10X auf den Markt bringen. Elektronikmesse CES Bilder Mit einer aufgelegten Tastatur verwandelt sich das X1 Fold von Lenovo zum klassischen Notebook. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

