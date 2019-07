Valencia (dpa) - Besiktas Esports hat den Dreamhack Showdown Valencia in "Counter-Strike: Global Offensive" gewonnen. Bei dem Frauen-Turnier mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar setzte sich das CS:GO-Team des türkischen Fußballclubs im Finale mit 2:1 (16:10, 5:16, 16:9) gegen CLG Red durch.

Beide Teams trafen zuvor bereits in der Gruppenphase aufeinander, wo Besiktas Esports CLG Red mit 16:8 schlagen konnte. Damit war die Favoritenfrage für das große Finale geklärt. Allerdings galten beide Teams bereits vor dem Turniers als heiße Anwärter auf den Titel.

Im Vorfeld gab es einige Diskussionen um den reinen Frauen-Wettbewerb - E-Sport-Turniere sind in der Regel für alle Geschlechter offen. Der Dreamhack Showdown Valencia 2019 soll allerdings in der männerdominierten CS:GO-Szene ein sicheres Umfeld für bestehende und neue weibliche Talente schaffen, in dem sich die Spielerinnen untereinander messen können.

