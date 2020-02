Köln (dpa) - E-Sportler in Deutschland gehören einer Untersuchung zufolge oft zu den besonders nachtaktiven Menschen - und das hat Konsequenzen.

"Da haben wir ein Leck, ein Defizit oder Problem erkannt, gerade unter dem Aspekt Regeneration und Erholung", sagte der Leiter der eSport-Studie, Ingo Froböse, in Köln. Die Untersuchung ergab unter anderem, dass rund die Hälfte der Befragten am Wochenende erst zwischen 1 und 5 Uhr ins Bett gehen. Dafür stehen sie später auf. "Das hat natürlich biorhythmische Konsequenzen, die mit der Regeneration, der Erholungsfähigkeit zu unserem Leben nicht so passt", warnte Froböse.

Für die Studie hatte die Deutsche Sporthochschule Köln in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg E-Sportler befragt, also Menschen, die am Computer oder an der Konsole gegeneinander Wettkämpfe ausfechten. Viele davon sind international unterwegs und spielen wegen der Zeitverschiebung zu Asien oder den USA online in der Nacht.

Die Studie kommt zugleich zu dem Schluss, dass E-Sportler bei Stress und Wohlbefinden "erfreulicherweise weniger Probleme als erwartet" haben. Mit vielen Klischees über Gamer müsse aufgeräumt werden. Sie seien im Durchschnitt normalgewichtig und nicht sonderlich bewegungsfaul. Rund 80 Prozent der Befragten erfüllten die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation.

