Dass die Gruppenphase der LoL-WM für die europäischen Teilnehmer kein Zuckerschlecken wird, war bereits vorher klar. Fnatic trifft es allerdings besonders hart - sie müssen gegen den koreanischen Meister und die Zweitplatzierten aus China ran. G2 und Splyce stehen ebenfalls vor Herausforderungen.

Berlin (dpa) - In Berlin wurden die Play-In- und Gruppenhase der diesjährigen League-of-Legends Weltmeisterschaft ausgelost. G2 Esports, Fnatic und Splyce stehen als europäische Vertreter vor keinen einfachen, aber lösbaren Aufgaben.

Das europäische Team Fnatic hat die Todesgruppe C erwischt. Dort warten der koreanische Meister SK Telekom T1 sowie die in der chinesischen Liga LPL Zweitplatzierten Royal Never Give Up auf den Zweiten der europäischen Liga LEC. Der vierte Teilnehmer der Gruppe muss noch in der Play-In-Phase ausgespielt werden.

In Gruppe A hingegen muss Cloud9 aus Nordamerika zittern. Mit G2 Esports, dem unangefochtenen Meister der LEC und aktuellem Mid-Season-Invitational-Sieger, und Griffin, die in Korea am konstantesten ihre Leistung abrufen konnten, haben die Amerikaner eine nahezu unlösbare Aufgabe vor sich.

Der dritte europäische Vertreter Splyce muss sich in Gruppe B der Play-In-Phase gegen Isurus Gaming aus Lateinamerika und Detonation FocusMe aus Japan beweisen. Eine machbare Aufgabe für das Team rund um Kasper "Kobbe" Kobberup (22). Doch die Gegner in dieser Phase des Turniers dürfen von den Teams der etablierteren Regionen nicht unterschätzt werden. Diese Teams haben in den vergangenen Jahren immer wieder durch ihren unkonventionellen Spielstil zu überraschen gewusst.

Auch Gruppe A der Play-In-Phase gestaltet sich mit Clutch Gaming aus der LCS, Unicorns of Love aus der LCL und Mammoth aus der OPL interessant. Völlig unterwartet qualifizierte sich Clutch Gaming als drittes Team aus Nordamerika für die Weltmeisterschaft. Mit Unicorns of Love erwartet die Amerikaner ein Gegner, der seine Ursprünge in der europäischen Region hat.

Mitte 2019 kaufte sich die Organisation, die vor der Umstrukturierung der europäischen Liga an der EU LCS teilnahm, in die LCL der russischen Region ein. Und schon sind sie nach der regionalen Meisterschaft bei der Weltmeisterschaft vertreten. Ein großer Erfolg für die in Deutschland ansässige Organisation.

Die Play-In-Phase der League-of-Legends-Weltmeisterschaft beginnt am 2. Oktober und wird im LEC-Studio in Berlin-Adlershof ausgetragen. Auch die anschließende Gruppenphase findet in Berlin statt, bevor es zur K.o.-Phase nach Madrid und zum Finale nach Paris geht.

