Straßenbahnen in Magdeburg kämpfen derzeit mit der Hitze: Mehrere Linien der MVB sind davon betroffen – Fahrgäste müssen sich auf Ausfälle einstellen.

Megahitze in Magdeburg: Jetzt machen sogar die Straßenbahnen schlapp

Fahrgäste der MVB müssen sich in Magdeburg auf Verspätungen einstellen. Einige Straßenbahnen fallen wegen der Hitze aus.

Magdeburg. - Fahrgäste der Straßenbahnen in Magdeburg müssen derzeit mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen rechnen. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilen, sind auf den Linien 4, 5, 6 und 10 mehrere Bahnen außer Betrieb. Grund dafür sind die anhaltend hohen Temperaturen, die die Motorleistung beeinträchtigen und zu technischen Störungen führen.

Aktuell sind vier Bahnen betroffen: je eine auf den Linien 4 und 6 sowie zwei auf der Linie 5. Eine Bahn auf der Linie 10 konnte bereits ersetzt werden. Die defekten Fahrzeuge werden in die Werkstatt gebracht, während Ersatzbahnen aus dem Depot eingesetzt werden. „Es ist ein dynamischer Prozess“, so ein MVB-Sprecher. Wie lange die Reparaturen dauern, sei noch unklar – möglicherweise bis in den Abend.

Die MVB verweist auf ihre mobile App, in der aktuelle Verspätungen angezeigt werden. Solche Ausfälle seien bei Temperaturen über 35 Grad Celsius keine Seltenheit, insbesondere bei den rund 30 Jahre alten Fahrzeugen. In der Vergangenheit habe es bereits solche Ausfälle gegeben.