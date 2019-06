Es gibt ein neues Team an der CS:GO-Spitze: Nachdem Astralis rund ein Jahr lang die inoffizielle Weltrangliste anführte, hat nun Team Liquid den Gipfel erklommen. Die Frage ist nur, wie lang es den Platz verteidigen kann.

Aarhus (dpa) - Team Liquid hat in der inoffiziellen Weltrangliste für Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) die Führung übernommen. Nach dem Sieg bei der Dreamhack Masters Dallas führt die E-Sport-Seite "hltv.org" das nordamerikanische Team auf Platz 1 vor dem dänischen Team Astralis.

"Rang 1 war mein Ziel, seit ich im Jahr 2016 Manager wurde", schrieb der General Manager von Team Liquid, Steve "jokasteve" Perino, auf Twitter. "Etwas zu erreichen, das noch kein nordamerikanisches Team bisher erreicht hat, ist wirklich besonders." Die CS:GO-Mannschaft von Liquid besteht aus den US-Amerikanern Nick "nitr0" Cannella, Jonathan "EliGE" Jablonowski und Jake "Stewie2K" Yip, sowie Keith "NAF" Markovic und Russel "Twistzz" Van Dulken aus Kanada.

Astralis hatte den Spitzenplatz seit über einem Jahr inne und dominierte in dieser Zeit nahezu jedes Turnier, an dem die Mannschaft teilnahm. Zuletzt hatte die dänische Mannschaft aber größere Wettkämpfe abgesagt, um an Turnieren der Blast Pro Series teilzunehmen.

Den Abstand in der Rangliste verringern könnte Astralis am kommenden Wochenende bei den ECS Season 7 Finals, an denen Liquid nicht teilnehmen wird. Dass Astralis die Spitzenposition erneut einnimmt, ist wegen der großen Punktedifferenz aber unwahrscheinlich.

Ein echtes Aufeinandertreffen der beiden Spitzenreiter könnte es dann allerdings bei den ESL Pro League Season 9 Finals vom 18. bis 23. Juni im französischen Montpeiller geben. Ein weiterer direkter Vergleich könnte auch bei der ESL One Cologne Anfang Juli stattfinden. Dafür müsste sich Liquid allerdings erst qualifizieren.