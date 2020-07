Hochwertige Lebensmittel aus Sachsen-Anhalt bei Landes-Wettbewerb ausgezeichnet

Magdeburg (dpa/sj) l Die Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ aus Tangerhütte gehören zu den 15 Trägern des „Kulinarischen Sterns“ der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (AMG). Geschmack, Duft und Farbe des von den Kindern hergestellten Blütenhonigs zeugten von ausgezeichneter Qualität, begründete Juror Sebastian Hadrys die Wahl der Wettbewerbsjury, wie die AMG am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Die Kinder werden bei der Produktion des Honigs von Carmen Kalkofen aus dem Tangerhütter Ortsteil Cobbel als Patenimkerin unterstützt.

„Gerade in diesen Zeiten entdecken wir das Gute vor der Haustür wieder. Wir haben in Sachsen-Anhalt zahlreiche qualitativ hochwertige Produkte, die nachhaltig produziert werden und die Umwelt schonen“, erklärte Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne). Der Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“ wurde zum vierten Mal durchgeführt und ist eine Veranstaltung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit der AMG. Insgesamt hatten 72 Unternehmen 107 Produkte eingereicht.

Die Gewinner im Überblick:

Alkoholfreie Getränke: Aronia-Muttersaft, Seydaland Bio und Agrotechnik GmbH, Jessen OT Seyda;

Bier: Jakobus Pils, Brauhaus Köthen;

Brände: Kullmann´s Himbeergeist, Obstbrennerei & Brennereimanufaktur Kullmann & Sohn GbR, Loburg;

Brot: Salzwedeler Urkorn Brot, Salzwedeler Baumkuchen GmbH, Salzwedel;

Brotaufstrich: Fruchtaufstrich Köröser (alte Sauerkirschsorge), Stendaler Scheunenladen / Stallbaum GbR, Stendal;

Feinkost und Konserven: vegi friki (veganes Ragout), mannuš –feine kost manufaktur, Stendal;

Fleisch- und Wurstwaren: Entenkrakauer im Glas, Fläminger Entenspezialitäten GmbH, Zerbst OT Reuden-Süd;

Gewürze und Öle: Rapsöl „Natur“, Agrargenossenschaft Wörlitz eG, Oranienbaum-Wörlitz;

Kaffee: Marcala-Frauenprojektkaffee, Kaffeerösterei Roy, Halle;

Liköre: Querfurter Tröpfchen – Sauerkirschlikör, Obsthof Müller, Querfurt;

Molkereiprodukte: Schafmilchkäse mit Bärlauch, Schafmilchkäserei JAARE, Lindau:;

Süßwaren: Ebenrechts Festtagsstollen, Bäckerei & Konditorei Ebenrecht, Petersberg OT Teicha;

Wein und Sekt: Cabernet Blanc, Weingut Rollsdorfer Mühle, Seegebiet Mansfelder Land, Seeburg OT Rollsdorf;

Sonderkategorie „Internationaler Markt“: Harzer Pottsuse, Keunecke Feinkost Ballenstedt.