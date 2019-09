Beim Zuschauerinteresse liegt der "Polizeiruf 110" aus München klar vorn. Nach dem Abschied von Matthias Brandt hat Verena Altenberger ihren ersten Auftritt. Es läuft ganz gut, aber nicht optimal.

Berlin (dpa) - Die Premiere von Verena Altenberger als Polizeioberkommissarin Elisabeth Eyckhoff im "Polizeiruf 110" aus München hatte am Sonntag 5,93 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für das Erste ab 20.15 Uhr lag bei 18,7 Prozent. Das waren mit Abstand die besten Werte des Abends.

Beim Abschied von Matthias Brandt als "Polizeiruf 110"-Ermittler Hans von Meuffels im Dezember hatten allerdings 8,14 Millionen Zuschauer (23,0 Prozent) zugeschaut.

Die "Tagesschau" um 20 Uhr sahen allein im Ersten 5,81 Millionen (20,2 Prozent). Der Rosamunde-Pilcher-Film "Raus in den Sturm" im ZDF kam ab 20.15 Uhr auf 4,77 Millionen Zuschauer (15,0 Prozent). Bei RTL erreichte der Actionfilm "Mechanic Resurrection" 3,20 Millionen (10,3 Prozent), bei Sat.1 die fast dreistündige Casting-Show "The Voice of Germany" im Schnitt 2,87 Millionen (10,3 Prozent).

Bei Kabel eins sahen 1,11 Millionen (3,6 Prozent) die Dokusoap "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand", bei Vox 1,08 Millionen (4,1 Prozent) das Kochduell "Kitchen impossible", bei ZDFneo 0,98 Millionen (4,0 Prozent) die Wiederholung des Krimis "Der Kommissar und das Meer: Niemand hat Schuld", bei RTL II im Schnitt 0,55 Millionen (1,8 Prozent) die Komödie "Wie ausgewechselt". Ab 22.15 Uhr schalteten für "Love Island" dann deutlich später mit 0,63 Millionen (3,7 Prozent) sogar noch einige mehr ein. Die Digitaltrickkomödie "The Lego Batman Movie" bei ProSieben erreichte ab 20.15 Uhr 0,62 Millionen Zuschauer (2,1 Prozent).

Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen