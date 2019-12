Der Talkshow-Gastgeber hat klar seine Meinung geäußert zu den Äußerungen des in den einstweiligen Ruhestand versetzten Verfassungsschutzpräsidenten. Das kam beim Publikum an.

Hamburg/Berlin (dpa) - Für seine klaren Worte gegen die umstrittenen Äußerungen von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat Talkshow-Gastgeber Markus Lanz viel Zustimmung geerntet.

In seiner ZDF-Sendung am Dienstagabend sagte der Moderator seinem Gast, der zuvor seine umstrittenen Äußerungen zur Migrationspolitik bekräftigt hatte, klar die Meinung: "Ich denke, gerade jemand von Ihrem Gewicht und jemand, der Ihren Job gemacht hat, oder von Ihrer Intelligenz, sollte so etwas einfach nicht sagen." Lanz bekam dafür viel Applaus - sowohl vom Studio-Publikum als auch in den sozialen Netzwerken.

Konkret ging es unter anderem darum, dass Maaßen die Rettung von schiffbrüchigen Flüchtlingen durch Hilfsorganisationen als "Shuttle-Service" bezeichnet hatte. "Muss man so eine billige Provokation hinlegen?", fragte Lanz den CDU-Politiker. "Wir sind leider in Deutschland schon an dem Punkt, wo man solche billigen Tricks verwenden muss, weil die Leute nicht mehr miteinander reden und die Leute nicht bereit sind, die Dinge beim Namen zu nennen", erwiderte Maaßen. Er warf den klassischen Medien vor, gezieltes "Framing" zu betreiben, um eine bestimmte Weltsicht zu transportieren - etwa durch die Verwendung des Begriffs "Flüchtlinge".

Maaßen war als Verfassungsschutzpräsident vergangenes Jahr massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu "Hetzjagden" auf Ausländer gekommen sei. Im November 2018 versetzte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand. Maaßen ist in der CDU und Mitglied der stark konservativen Werteunion.

Markus Lanz-Talkshow vom 17.12.