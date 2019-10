In Cattenstedt im Harz ist ein Neubau vollständig ausgebrannt. Die Bewohner konnten sich retten.

Cattenstedt l In Cattenstedt im Harz ist am Sonnabendmorgen ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Nach ersten Angaben des Eisatzleiters ist das Gebäude vollständig ausgebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt.

Bei dem Haus soll es sich um einen Neubau handeln. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, steht noch nicht fest.