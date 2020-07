Eintracht Gröningen gegen den Oscherslebener SC. Das hat es schon seit vielen Jahren nicht mehr gegeben.

Gröningen l Am Rande der Begegnung kam es zu etlichen Kontakten zwischen alten Bekannten, die sich an die guten alten Zeiten erinnerten und ihre Erfahrungen ausgetauscht haben. Am Freitagabend setzte sich der OSC bei der Neuauflage knapp durch.

Wie schon in der Vorwoche gegen Wulferstedt hatten sich die Gröninger sehr viel Mühe bei der Vorbereitung dieses Spiels gegeben und die vielen Corona-Hygienevorschriften umgesetzt. Dann konnte es wieder sportlich losgehen.

OSC führt zur Pause

Der OSC begann sehr stark und Kinzel im Gröninger Tor war in den ersten Minuten gegen Angriffe von Fahr, Modler und Wegener gefordert. Er war aber immer eher am Ball. So langsam kam auch die Eintracht in Tritt.

Bilder Steffen Wegener (OSC) und der Gröninger Eric Müller (rechts) im Kopfballduell. Foto: Ottfried Junge



Nach zehn Minuten bringt ein Freistoß nichts ein und Rönnebeck schießt über das Oscherslebener Tor. Nach einer Viertelstunde wird die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels registriert, aber Gröningens Anhalt scheitert an der OSC-Abwehr. Dann kam es zum ersten Tor. Ein hoch getretener 30 Meter-Foulfreistoß für Oschersleben wird per Kopf von Franz Doil zur 1:0-Gästeführung in der 23. Minute verlängert. Noch vor der Pause gab es auf beiden Seiten noch einige Möglichkeiten.

In der 32. Minute schoss Gröningens aufgerückter Verteidiger J. Lemgau in aussichtsreicher Position am Tor vorbei.

Gäste legen direkt nach der Pause nach

Acht Minuten später landete nach OSC-Eckball von links der Ball zweimal an der Querlatte des Gröninger Tores. Im Gegenzug verpasst Gröningens Sturm von der Fünfmeter-Linie das OSC-Tor. Nachdem der eingewechselte Könnecke im Gröninger Tor an der Strafraumgrenze nochmal eingreifen musste, ging es in die Halbzeitpause. Es waren gerade erst wieder vier Minuten gespielt, als die Gäste wieder zuschlugen. Ein langer OSC-Pass gelangt zu Modler, der gekonnt zum 2:0 einschießt. Fast im Gegenzug schießt Gröningens Sauer nur knapp über das Tor. Im weiteren Verlauf gab es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Einem Lattenschuss von Gröningens Lemke folgte eine ähnliche Situation auf Oscherslebener Seite. Gästespieler Fahr verfehlt im Gegenzug das Gröninger Tor nur knapp.

Es ging in eine doch aufregende Schlussphase. Wieder war es Fahr, der für Unruhe in Gröningens Reihen sorgte. Doch dann kam es noch zum verdienten Anschlusstreffer für die Eintracht: Zwei Minuten vor Schluss legt Thomas im Strafraum auf Schielke ab. Sein unhaltbarer Schuss sorgte für Ergebniskosmetik.

Eine Kurzeinschätzung aus Gröninger Sicht: Der OSC war ein kleines bisschen besser und der Sieg geht in Ordnung. Es war ein schöner Freitagabend mit vielen Zuschauern.

Statistik

Eintracht Gröningen: Peter Kinzel, Jens Lemgau, Marius Könnecke, Eric Müller, Tobias Stock, Sebastian Eisemann, Antonio Schielke, Pascal Lodahl, Sebastian Thomas, Lion Klein, Christian Lüers, Nico Sauer, Lukas Anhalt, Marcel Tangermann, Jonathan Rönnebeck, Christian Kinzel, Patrick Müller, Nico Lemke, Pascal Lemke, Christian Kinzel

Oscherslebener SC: Martin Rothämel, Franz Doil, Sebastian Dolle, Steffen Wegener, Christian Rasch, Magnus Westphal, Marvin Röper, Adrian Fahr, Nils Brunner, Sebastian Goetze, Carsten Breier, Julius Modler

Schiedsrichter: Jens Kamin, Ingo Klette, Sebastian Seibert

Torfolge: 0:1 Franz Doil (23.), 0:2 Julius Modler (49.), 1:2 Antonio Schielke (88.)

Zuschauer: 107