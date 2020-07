Der Landesligist aus Heyrothsberge steht vor einem straffen Vorbereitungsplan.

Heyrothsberge l Beine hochlegen war gestern. Ab dieser Woche geht es bei der Landesliga-Elf vom SV Union Heyrothsberge in Sachen Saisonvorbereitung wieder in die Vollen. Um für den Start der neuen Serie bestens gerüstet zu sein, stehen die Unioner in den nächsten Tagen und Wochen vor einem straffen Programm inklusive fünf Testspielen.

So misst sich das Team um Trainer André Hoof am Sonnabend, 18. Juli, erstmals seit dem vorzeitigen Saisonende Mitte März wieder unter Wettkampfbedingungen. Mit dem Gastspiel beim Verbandsligisten in Barleben – der Anstoß am Anger erfolgt um 14 Uhr – wartet sogleich ein absoluter Gradmesser auf den Landesliga-Fünften der zurückliegenden Saison.

Doppeltest

Weiter geht es mit einem anspruchsvollen Doppeltest am Wochenende am 24. und 25. August. Am Freitagabend geht die Reise zunächst zum Bördeoberligisten SV Groß Santersleben (Anstoß 19 Uhr). Tags darauf präsentiert sich Heyrothsberge erstmals daheim an der Königsborner Straße. Zu Gast ist ab 14 Uhr Süd-Landesligist SG Reppichau.

Am Sonnabend, 1. August, wartet mit dem Match bei Verbandsligist SV Dessau 05 (14 Uhr, Stadion am Schillerpark) die auf dem Papier anspruchsvollste Hürde. Eine Woche später, am Sonnabend, 8. August, gibt zudem der SV Rot-Weiß Arneburg (Landesklasse 1) ab 15 Uhr seine Visitenkarte in Heyrothsberge ab.