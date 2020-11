London (dpa) - Trainer José Mourinho von Premier-League-Spitzenreiter Tottenham Hotspur war mit dem 0:0 seines Teams bei seinem Ex-Club FC Chelsea nicht zufrieden - und ist genau darüber glücklich.

"Ein Unentschieden an der Stamford Bridge ist eigentlich eine gute Sache, und an der Spitze der Tabelle zu bleiben, ist auch eine gute Sache", sagte Mourinho nach dem Fußballspiel. "Aber in meiner Kabine war niemand zufrieden damit, und das ist fantastisch."

Der 57-Jährige freute sich über die Entwicklung seiner Spurs. "Es ist eine ganz andere Mentalität und Persönlichkeit", versicherte der Tottenham-Coach. "Es war ein Spiel, in dem wir sie respektiert haben und sie uns. Jeder befand sich in der Situation, in der ein Fehler das Spiel entschieden hätte, besonders in den letzten 15 Minuten."

Durch den Punktgewinn gegen das Team mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz zog Tottenham wieder am FC Liverpool vorbei. Beide Teams haben 21 Punkte, die Spurs aber die bessere Tordifferenz. "Mir gefällt das Gefühl, an der Spitze zu stehen und nun unser erstes Spiel wieder mit Fans zu spielen", sagte Mourinho.

Ab Mittwoch sind in mehreren Premier-League-Stadien wieder bis zu 2000 Zuschauer erlaubt. "Auch wenn es nur 2000 sind, es ist ein Geschenk für die Tottenham-Fans", sagte Mourinho, dessen Spurs am Nikolaustag den Erzrivalen FC Arsenal zum prestigeträchtigen Nord-London-Derby empfangen. "Das nächste Spiel müssen wir gewinnen."

