Max Eberl glaubt an einen spannenden Meisterschaftskampf. Foto: Marius Becker/dpa Marius Becker

Mönchengladbach (dpa) - Manager Max Eberl vom derzeitigen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach glaubt in dieser Saison an eine spannende Titel-Entscheidung in der Fußball-Bundesliga.

"Jetzt haben wir sechs, sieben, acht Mannschaften, die sehr eng zusammen sind. Das bleibt auch so, denke ich", sagte Eberl der "Sport Bild". Dadurch steige die Chance, "dass andere Mannschaften dem FC Bayern gefährlich werden. Die Bayern müssen sich diesmal nicht nur auf einen Verein konzentrieren, der angreift, sondern vielmehr auf mehrere." Die Münchner sind zuletzt sieben Mal in Serie deutscher Meister geworden.

Dass die Borussia derzeit das Feld anführt, sieht Eberl gelassen. "Es sind erst sieben Spieltage vergangen", sagte er: "Trotzdem nehmen wir die Momentaufnahme mit der Tabellenführung gerne mit." Zwischen den Gladbachern auf Platz eins und dem Siebten Leverkusen liegen nur zwei Punkte. Am Samstag muss Eberls Team beim selbst ernannten Meisterschaftsanwärter Borussia Dortmund antreten. Der BVB ist derzeit aber nur Achter und könnte angesichts von vier Punkten Rückstand nicht an Gladbach vorbeiziehen.

