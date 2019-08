München/Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat verhalten auf Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Bayern an Mickael Cuisance reagiert.

Auf dem "Rheinischen Fußballgipfel" der "Rheinischen Post" in Düsseldorf äußerte Eberl aber Verwunderung über das jüngste Verhalten des französischen Nachwuchs-Fußballer. "Wir führen seit vielen Wochen Gespräche mit dem Spieler und seinem Management. Es ist überraschend für mich, dass die Unzufriedenheit so groß ist bei einem 19-Jährigen, dass er eine Stammplatz-Garantie fordert, die kein Spieler bei uns hat." Dann fügte er an: "Mal sehen, wo die Reise hinführt."



Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung haben die Bayern Cuisance ins Visier genommen. "Gehört habe ich auch davon, aber ein Angebot gab es bislang nicht", sagte Eberl dem Blatt dazu. Cuisance hat bei dem Bundesligisten vom Niederrhein noch einen Vertrag bis Juni 2023.

Liveticker zur Veranstaltung auf rp-online.de

"Bild"-Bericht - kostenpflichtig