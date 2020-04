Sieht Mainz 05 gut aufgestellt in der Corona-Krise: Sportvorstand Rouven Schröder. Foto: Timm Schamberger/dpa Timm Schamberger

Mainz (dpa) - Dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 droht zum 30. Juni nach eigenen Angaben keine Insolvenz. Dies sagte Rouven Schröder, der Sportvorstand des abstiegsgefährdeten Tabellen-15., am Mittwoch in einem Sky-Interview.

"Um es endgültig abzubilden, muss man wissen, wann es los geht. Ob die Saison zu Ende gespielt werden kann, was wir hoffen, wenn auch ohne Zuschauer", erklärte Schröder. "Es ist grundsätzlich so, dass wir auch durch die Thematik der hohen Solidarität, auch innerhalb des Vereins, so aufgestellt sind, dass wir definitiv bis zum 30. Juni nicht von der Insolvenz gefährdet sind."

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist mindestens bis zum 30. April ausgesetzt, normalerweise endet die Spielzeit am 30. Juni. Der Weltverband FIFA hat inzwischen empfohlen, die Verträge von Spielern weltweit an den wirklichen Abschluss der aktuell unterbrochenen Saison anzupassen. "Umso länger der Ball nicht rollt, wird es für uns schon schwierig. Das müssen wir dann auch annehmen und die Solidarität im Verein weiterführen. Wir sind ordentlich aufgestellt und haben definitiv gut gewirtschaftet", sagte Schröder weiter.

Wenn TV-Gelder und Sponsoreneinnahmen nicht fließen, sei es vollkommen normal, dass man als kleinerer Verein mit einem geringeren Budgets seine Aufgaben anders verteilen müsse. Derzeit sind einige Clubs im deutschen Profifußball in ihrer Existenz bedroht. Vor allem, wenn die restlichen Begegnungen nicht einmal als Geisterspiele ausgetragen werden können, was die Deutsche Fußball Liga (DFL) und ihre Mitglieder anstreben.

