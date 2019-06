Paderborn (dpa) - Aufsteiger SC Paderborn hat für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Spieler verpflichtet.

Der Brasilianer Cauly Oliveira Souza vom MSV Duisburg unterschrieb bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis 2021. Der 23-Jährige wurde in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln ausgebildet und absolvierte für den MSV Duisburg in der 2. Bundesliga 55 Spiele, in denen er zehn Treffer erzielte.

