Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss im Endspurt um den Klassenverbleib auf Routinier Andreas Beck verzichten.

Der 32-Jährige habe sich beim 1:3 bei Hertha BSC einen Meniskus-Einriss im rechten Knie zugezogen, teilte der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga mit. Beck werde voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen. Damit könnte er den Schwaben wohl auch nicht mehr in den möglichen Relegationsspielen Ende Mai helfen.

"Sein Ausfall in dieser wichtigen Saisonphase ist bitter für ihn und für uns", sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Beck soll zeitnah am verletzten Knie operiert werden. Er habe "gemeinsam mit den Ärzten alle Optionen geprüft, die Operation erst nach dem Saisonende durchzuführen. Leider ist das nicht möglich", sagte der Ex-Nationalspieler. Beck hatte den VfB zuletzt zweimal nacheinander als Kapitän in die Spiele geführt. Die Stuttgarter können sich nur noch über die Relegation in der Liga halten.

