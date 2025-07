Fitness- und Kursstudio am Nicolaiplatz schließt am 30. September. Der Inhaber erläutert warum er aufgibt.

Aus für Fitness-Studio in Salzwedel

Salzwedel. - Gesundheitsfördernder Sport ist im Salzwedeler Fitness-Studio Gesundheitsoase möglich. Das dort gebotene Konzept kommt an, trotzdem wird es bald still in den Trainingsräumen sein.