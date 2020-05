Bremen (dpa) - Abwehrspieler Sebastian Langkamp von Werder Bremen sieht in der zweimonatigen Corona-Pause einen Hauptgrund für den aktuellen Aufschwung des Tabellenvorletzten.

"Wir müssen uns eingestehen, dass wir vor Covid-19 individuell nicht in der Lage waren, nach 60 oder 70 Minuten noch Vollgas zu spielen", sagte der 32-Jährige bei einem im Internet übertragenen Fantalk des Vereins. "Die Laufkilometer der letzten Spiele sprechen für sich. Das ist die Basis dafür, dass wir jetzt ganz andere Wege gehen können. Auch die Trainingsintensität und der Konkurrenzkampf steigen dadurch." Das werde den Club "hoffentlich zum Klassenerhalt führen".

Nach einer langen sportlichen Krise hat Werder in der Fußball-Bundesliga zuletzt beim FC Schalke 04 und dem SC Freiburg gewonnen und dazwischen auch gegen den Champions-League-Kandidaten Borussia Mönchengladbach (0:0) überzeugt. Bereits am Mittwoch könnten die Bremer mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt zum ersten Mal seit vier Monaten wieder einen direkten Abstiegsplatz verlassen. "Die Tabellenkonstellation ist so, dass wir es mit dem Nachholspiel gegen Frankfurt jetzt wieder in der eigenen Hand haben", sagte Langkamp.

