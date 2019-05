Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool und sein deutscher Trainer Jürgen Klopp sind am Montagnachmittag zur Vorbereitung auf das Champions-League-Endspiel gegen Tottenham Hotspur in ein sechstägiges Trainingslager in Marbella geflogen.

Der LFC gab auf seiner Internetseite ein Aufgebot von 26 Spielern bekannt, die in Spanien dabei sein werden. Klopp war mit seinem Team bereits vor den beiden Achtelfinal-Duellen mit dem deutschen Meister FC Bayern München für mehrere Tage nach Marbella gereist.

Das Champions-League-Finale gegen Tottenham findet am Samstag, 1. Juni, in Madrid statt.

Mitteilung des FC Liverpool