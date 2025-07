Auch nach seinem Tod findet Nanouk keine Ruhe. Nun meldet sich ein Prominenter in die Diskussion um die Einschläferung des Wolfshundes in Halberstadt ein und setzt die Beteiligten im Landkreis Harz unter Druck.

Halberstadt. - Auf Anweisung des Harzer Veterinäramtes war der Wolfshundmischling Nanouk am Donnerstag, 10. Juli, in der Tierfundstelle in Halberstadt eingeschläfert worden. Aus Sicht der Kreisverwaltung stellte der Hund eine Gefahr für seine Betreuer dar. Auch eine Woche später ist die Aufregung darüber groß und nun mischt sich mit Christian Berge auch ein Prominenter in die Debatte ein. Der Mann aus Buchholz ist Deutschlands bekanntester Wolfsschützer.