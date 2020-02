Manchester (dpa) - Der noch amtierende englische Fußball-Meister Manchester City hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool auf 22 Punkte verkürzt.

Die Citizens, die am vergangenen Freitag für die kommenden zwei Spielzeiten aus dem Europapokal ausgeschlossen worden waren, gewannen mit 2:0 (1:0) gegen Abstiegskandidat West Ham United. Rodrigo (30. Minute) traf per Kopf, Vorlagengeber Kevin De Bruyne kam dabei zu seiner 150. Torbeteiligung in den Top-5-Ligen Europas. In der 62. Minute traf der Belgier, der in der Bundesliga für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg gespielt hatte, selbst.

Das von Jürgen Klopp trainierte Liverpool führt die Premier League unangefochten mit 76 Punkten an, Titelverteidiger City ist mit 54 Zählern Zweiter vor Leicester City (50). In der Champions League tritt City in der kommenden Woche im Achtelfinal-Hinspiel bei Real Madrid an. Die laufende Saison der Königsklasse ist von dem von der Europäischen Fußball-Union ausgesprochenen Europapokal-Bann nicht betroffen.

