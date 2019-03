Spiel, Spaß und Sport herscht mittwochs ab 16 Uhr in der Klietzer Turnhalle. Foto: Anke Reinfeldt

Auch die Klietzer Kindersportgruppe des SV Germania hat Freude am Turnen in der modernisierten Halle, die am 15. März eingeweiht wird.

Klietz l Mittwochs ab 16 Uhr findet das Kinderturnen für Mädchen und Jungen im Alter von 1 bis 6 Jahre statt. Inzwischen sind es fast 30 Kinder aus Klietz, Scharlibbe, Neuermark-Lübars, Hohengöhren, Wust und Sandau, die mitmachen. „Und damit ist die Kapazität ausgeschöpft“, erklären Steffi Paetow und Tobias Koch, die die Gruppe leiten. „Weitere Kinder können wir erst einmal nicht aufnehmen – erst wieder, wenn im Sommer die Sechsjährigen an die Schule wechseln und somit Plätze frei werden.“ Bei jedem Treff werden unterschiedliche Parcours in der Halle aufgebaut, die Kinder können rutschen, wippen, balancieren, klettern, krabbeln oder einfach nur toben.

Schlagwörter zum Thema: Klietz | Sport Havelberg | Germania Klietz