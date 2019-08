Die Nachwuchssportler des SV Eiche 05 Biederitz verbrachten ihr traditionelles Trainingslager im thüringischen Straußberg.

Straußberg/Biederitz l Schon fast traditionell starten die Nachwuchshandballer des SV Eiche 05 Biederitz ihre Saisonvorbereitung mit einem gemeinsamen Trainingslager im thüringischen Straußberg südlich von Nordhausen. Insgesamt 62 Kinder haben Anfang August zum wiederholten Male den Ferienpark „Feuerkuppe“ als Ziel auserkoren und werden dabei von 15 ehrenamtlichen Betreuern unterstützt. „Ein großes Dankeschön an alle helfenden Hände, die für diese Woche einen Teil ihres Jahresurlaubs geopfert haben“, bedankte sich der Biederitzer Jugendwart Oliver. Sowohl die Kinder als auch der homogene Betreuerstab wurde gleich zu Beginn mit neuen, blauen T- Shirts ausgestattet.

Obwohl der Spaßfaktor in den folgenden Tagen nie verloren ging, stand natürlich auch die sportliche Vorbereitung der diversen anwesenden Altersklassen bereits am Anreisetag ganz oben auf der Agenda. Unmittelbar im Anschluss an den Einzug in die Unterkünfte schloss sich ein vier Kilometer langer Lauf an.

Abwechslungsreiche Trainingseinheiten

Auch an den folgenden Tagen standen Kraft-, Kondition- und Koordinationsübungen besonders in den Vormittagsstunden an erster Stelle auf dem abwechslungereichen Trainingsplan. Am dritten Tag stand zudem der Besuch des naheliegenden Affenwaldes, sowie der in der Nähe gelegenen Sommerrodelbahn als gelungene Abwechslung bevor. Am folgenden Tag versuchten die nachwuchssportler den 21 Meter hohen Kletterturm zu erklimmen, wobei einige sonst eher zurückhaltende Aktive sehr überraschend positive Akzente setzen konnten. Am Donnerstag wartete die SVE-Crew mit einer Überraschung auf. Verteilt auf zwei Busse wurde der Erlebnispark „PullmannCity“ angesteuert.

Darüber hinaus wurden weitere sportliche Aktivitäten, wie Bogenschießen oder das begehrte Teamfahrrad zahlreich genutzt. Der letzte Trainingstag am Freitag wurde schließlich mit einem zünftigen Pizzaessen abgeschlossen, ehe es am vergangenen Sonnabend zurück in Richtung Heimat nach Biederitz ging.

„Es ist ein tolles Miteinander sowohl bei den Kids, als auch im Betreuerteam. Viel besser kann eine Vorbereitung in die anstehende, sehr schwere und kräfteraubene Spielzeit kaum aussehen“, zeigte sich die Biederitzer Jugendwartin Sandra Schmidt rundum begeistert.