Die Handball-Bundesliga bricht die Saison ab. Kiel wird zum Meister erklärt. Der SCM qualifiziert sich als Dritter für den EHF-Cup.

Köln l Lange nachgezählt werden musste nicht. Denn die Verantwortlichen der 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die Saison vorzeitig zu beenden. Der THW Kiel wurde zum Meister erklärt. Absteiger gibt es nicht. Dafür aber mit Coburg und Essen zwei Aufsteiger.

Verständnis bei Schmedt und Wiegert

Mit einer Mischung aus Enttäuschung und Verständnis wurde diese Entscheidung beim SC Magdeburg aufgenommen. SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: "Die aktuelle Situation lässt keine andere Entscheidung als den Abbruch zu. Durch das behördlich erteilte Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August, in Verbindung mit dem weiterhin bestehenden Kontaktverbot, ist an einen halbwegs geordneten Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr zu denken." Und Trainer Bennet Wiegert ergänzt: "Unerwartet kommt das natürlich nicht. Denn die Tendenz hatte sich angedeutet. Ich war natürlich an einer sportlichen Lösung interessiert, aber zeige mich da auch solidarisch und akzeptiere die Entscheidung."

Die war gefallen, nachdem sich die Club-Verantwortlichen am Dienstagvormittag in einer Videokonferenz verständigt haben. "Aus sportlicher Sicht wäre es natürlich das Beste gewesen, die Saison fortzusetzen. Der Rahmen hat gesundheitlich, organisatorisch und wirtschaftlich aber nicht gepasst. Von den ungerechten Lösungen haben wir diese für die Beste gehalten", erklärte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann in der Erklärung der HBL. Und Liga-Präsident Uwe Schwenker betonte, dass "ein Wiedereinstieg zu einem noch späteren Zeitpunkt nicht mehr machbar" gewesen wäre, "da das Zeitfenster, das uns bis zum 30. Juni bleiben würde, zu klein wäre, um den Spielern auch nur annähernd die Chance zu geben, sich im Trainingsbetrieb auf den harten Wettbewerb vorzubereiten". Der Abbruch sei daher zwar "sehr bitter, aber alternativlos".