Die Bundeswehr lädt zum Tag der offenen Tür auf den Platz in Klietz ein. Was alles geboten wird.

Fahrzeug der Feuerwehr auf dem Truppenübungsplatz in Klietz.

Klietz. - Der Truppenübungsplatz in Klietz öffnet seine Pforten, informiert die Bundeswehr. Anlass sind zwei Jubiläen: Zehn Jahre Bereich OST und 35 Jahre Bundeswehr am Standort Klietz. Was wird vorgestellt?